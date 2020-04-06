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Факти / Надзвичайні події

Під Харковом під час пожежі в котельні загинули чотири людини

У Харківській області в місті Красноград під час пожежі в котельні загинули чотири людини.

Пожежа виникла в нефункціонуючій будівлі котельні 5 квітня о 20.42.

пожежа

За інформацією рятувальників, пожежа самоліквідувалася на площі 5 м кв. Підрозділи ДСНС для гасіння не залучались.

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Наразі невідомо, що саме було причиною пожежі.

Раніше Факти ICTV писали, що масштабна лісова пожежа виникла в Чорнобильській зоні. Рівень радіації в осередку перевищив норму.

Джерело: ДСНС

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