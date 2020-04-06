Пожежа у Чорнобильській зоні відчуження: ліквідація триває, радіаційний фон у нормі

У Чорнобильській зоні відчуження станом на 7.00 6 квітня триває ліквідація двох осередків пожеж.

Також рятувальники вказують, що радіаційний фон у Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

За даними ДСНС, найбільший осередок горіння спостерігається між селами Володимирівка та Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 гектарів.

– До гасіння залучено 124 людини та 28 одиниць техніки (зокрема 2 літаки АН – 32П та вертольот МІ – 8). Всього з початку робіт авіацією ДСНС здійснено 42 скиди води (174 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 27 скидів, літаками АН-32П – 15 скидів, – повідомляють у ДСНС.

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Площа пожежі поблизу села Рагівка Котовського лісництва становить близько 5 гектарів.

Нагадаємо, пожежа в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Загрози населеним пунктам немає.