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Факти / Надзвичайні події

Згоріло все, що було всередині: в Дніпрі вночі палало три кіоски

6 квітня в Дніпрі на вулиці Шолохова сталася пожежа. Тут згоріли кілька кіосків.

Повідомлення про спалах надійшло приблизно о 2.10.

Так, вогонь охопив три кіоски. В одному з них продавали кондитерські вироби, в іншому – курятину. На місце події прибули співробітники ДСНС, яким вдалося оперативно загасити пожежу.

Згоріло все, що було всередині: в Дніпрі вночі палало три кіоски / 6 фотографий

Загоряння ліквідували приблизно о 2.30. Полум’я істотно пошкодило споруди, згоріло все, що було у них всередині. Вогонь також зачепив стінку сусіднього будинку.

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Наразі невідомо, що саме було причиною пожежі. Це мають з’ясувати правоохоронці.

Раніше масштабна лісова пожежа виникла в Чорнобильській зоні. Рівень радіації в осередку перевищив норму.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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