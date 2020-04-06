











Згоріло все, що було всередині: в Дніпрі вночі палало три кіоски / 6 фотографий

Загоряння ліквідували приблизно о 2.30. Полум’я істотно пошкодило споруди, згоріло все, що було у них всередині. Вогонь також зачепив стінку сусіднього будинку.

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Наразі невідомо, що саме було причиною пожежі. Це мають з’ясувати правоохоронці.

Раніше масштабна лісова пожежа виникла в Чорнобильській зоні. Рівень радіації в осередку перевищив норму.