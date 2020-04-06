6 квітня в Дніпрі на вулиці Шолохова сталася пожежа. Тут згоріли кілька кіосків.
Повідомлення про спалах надійшло приблизно о 2.10.
Так, вогонь охопив три кіоски. В одному з них продавали кондитерські вироби, в іншому – курятину. На місце події прибули співробітники ДСНС, яким вдалося оперативно загасити пожежу.
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Згоріло все, що було всередині: в Дніпрі вночі палало три кіоски / 6 фотографий
Загоряння ліквідували приблизно о 2.30. Полум’я істотно пошкодило споруди, згоріло все, що було у них всередині. Вогонь також зачепив стінку сусіднього будинку.
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Наразі невідомо, що саме було причиною пожежі. Це мають з’ясувати правоохоронці.
Раніше масштабна лісова пожежа виникла в Чорнобильській зоні. Рівень радіації в осередку перевищив норму.
Джерело: Інформатор
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