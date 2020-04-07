ДТП з українцями в Угорщині: у МЗС розповіли про стан потерпілих

Дев’ять громадян України постраждали в результаті ДТП в Угорщині вночі 7 квітня.

П’ятьох з них госпіталізували, повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

– Згідно з отриманою оперативною інформацією від поліції області Гевеш, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся. Він нібито заснув під час керування транспортом, – каже Погорельцев.

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За інформацією консульства України в Ньїредьгазі, чотирьох громадян України, які перебувають у лікарні міста Хатван, протягом поточного дня вже повинні виписати і доставити до кордону з Україною, де їх зустрінуть знайомі і родичі.

– Що стосується інших українців, які перебувають в лікарні міста Егер, то чотирьох осіб також повинні виписати найближчим часом. Ще одного громадянина України, який отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, триматимуть в лікарні. Загрози життю немає, – додав Погорельцев.

Закарпатська обласна адміністрація вислала за українцями спеціальний транспорт.

Нагадаємо, під Будапештом в аварію потрапив автобус, який евакуював українців додому.