На Рівненщині чоловіку дали 7 років за розбещення 13-річної падчерки

Рівненський районний суд засудив на сім років в’язниці 54-річного чоловіка за розбещення малолітньої падчерки.

Відповідне рішення судді ухвалили 6 квітня.

У суді прокурор довів, що чоловік у грудні 2018 року,скориставшись безпорадним станом малолітньої особи, вчинив розпусні дії щодо своєї 13-річної падчерки.

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– Вироком Рівненського районного суду особу визнано винною за ч. 2 ст. 156 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк сім років, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Також йому ухвалили додаткове покарання – заборону на три роки займатися будь-якою діяльністю пов’язаною із доглядом, утриманням та вихованням неповнолітніх осіб.

Раніше Факти ICTV повідомляли про жорстоке вбивство підлітків на Львівщині. 15-річних хлопця та дівчину знайшли спаленими у ямі.

Джерело: Прокуратура Рівненської області