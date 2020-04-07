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Стрілянина у Миколаєві: слідство назвало 5 версій замаху на Титова

Під час розслідування замаху на вбивство бізнесмена Михайла Титова у Миколаєві, правоохоронці виявили зброю на місці, звідки кілер здійснив постріл.

Слідство розглядає п’ять версій у зв’язку з замахом на вбивство місцевого бізнесмена. 6 квітня поліцейські встановили місце засідки імовірного снайпера та зброю, подію кваліфіковано за ознаками п. 6 ч. 2 ст. 115 – Скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів.

Версії мотиву скоєння злочину:

  • злочин міг бути скоєний з метою помсти;
  • це пов’язано з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні;
  • підставою стала конкуренція в бізнесі;
  • злочин скоєний через заборгованості або на ґрунті неприязних відносин;
  • замах на вбивство, скоєний на замовлення.

Наразі поліція перевіряє усі можливі версії скоєння злочину, і для цього правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів. Поліцейські продовжують пошуки зловмисників: як можливого замовника, так і виконавців.

Стрілянина у Миколаєві: слідство назвало 5 версій замаху на Титова / 3 фотографии

Потерпілий перебуває в реанімації під наглядом поліцейських.

Правоохоронці виявили зброю, з якої скоєно замах – мисливський карабін Сайга калібру 7,62, заряджений магазином, та гільза.

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Зброю передали для проведення експертизи: відомо, що карабін у 2018 році викрали у приватної особи.

Санкція статті, що розслідується, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, 6 квітня у Миколаєві внаслідок вуличної стрілянини було поранено відомого бізнесмена Михайла Титова.

Інцидент стався у дворі бізнес-центру Техноконтракт.

Джерело: Нацполіція

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