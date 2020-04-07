Стрілянина у Миколаєві: слідство назвало 5 версій замаху на Титова

Під час розслідування замаху на вбивство бізнесмена Михайла Титова у Миколаєві, правоохоронці виявили зброю на місці, звідки кілер здійснив постріл.

Слідство розглядає п’ять версій у зв’язку з замахом на вбивство місцевого бізнесмена. 6 квітня поліцейські встановили місце засідки імовірного снайпера та зброю, подію кваліфіковано за ознаками п. 6 ч. 2 ст. 115 – Скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів.

Версії мотиву скоєння злочину:

злочин міг бути скоєний з метою помсти;

це пов’язано з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні;

підставою стала конкуренція в бізнесі;

злочин скоєний через заборгованості або на ґрунті неприязних відносин;

замах на вбивство, скоєний на замовлення.

Наразі поліція перевіряє усі можливі версії скоєння злочину, і для цього правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів. Поліцейські продовжують пошуки зловмисників: як можливого замовника, так і виконавців.