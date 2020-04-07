Під час розслідування замаху на вбивство бізнесмена Михайла Титова у Миколаєві, правоохоронці виявили зброю на місці, звідки кілер здійснив постріл.
Слідство розглядає п’ять версій у зв’язку з замахом на вбивство місцевого бізнесмена. 6 квітня поліцейські встановили місце засідки імовірного снайпера та зброю, подію кваліфіковано за ознаками п. 6 ч. 2 ст. 115 – Скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів.
Версії мотиву скоєння злочину:
- злочин міг бути скоєний з метою помсти;
- це пов’язано з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні;
- підставою стала конкуренція в бізнесі;
- злочин скоєний через заборгованості або на ґрунті неприязних відносин;
- замах на вбивство, скоєний на замовлення.
Наразі поліція перевіряє усі можливі версії скоєння злочину, і для цього правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів. Поліцейські продовжують пошуки зловмисників: як можливого замовника, так і виконавців.
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Стрілянина у Миколаєві: слідство назвало 5 версій замаху на Титова / 3 фотографии
Потерпілий перебуває в реанімації під наглядом поліцейських.
Правоохоронці виявили зброю, з якої скоєно замах – мисливський карабін Сайга калібру 7,62, заряджений магазином, та гільза.
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Зброю передали для проведення експертизи: відомо, що карабін у 2018 році викрали у приватної особи.
Санкція статті, що розслідується, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до довічного ув’язнення.
Нагадаємо, 6 квітня у Миколаєві внаслідок вуличної стрілянини було поранено відомого бізнесмена Михайла Титова.
Інцидент стався у дворі бізнес-центру Техноконтракт.
Джерело: НацполіціяЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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