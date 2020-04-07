У Чорнобильській зоні триває гасіння двох осередків лісової пожежі на території Котовського лісництва.

Зокрема, станом на 7.00 спостерігається пожежа трав’яного настилу та лісової підстилки між селищем Поліське і селом Володимирівка (10, 16 квартал) на площі близько 6,5 га, а також біля села Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) – на площі близько 4 га.

У ДСНС наголошують, що ситуація повністю контрольована, роботи тривають.

До гасіння пожежі залучено 120 осіб та 29 одиниць техніки, а також вертоліт Мі-8, який вже скинув 38 тонн води.

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Відзначається також, що лісові пожежі не вплинули на радіаційний фон у Київській області та Зоні відчуження.

За фактом виникнення пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС поліція відкрила два кримінальні провадження та встановила особу одного з паліїв.

Нагадаємо, пожежа в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Горів ліс між відселеними селами Володимирівка та Жовтневе Котовського лісництва.