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Факти / Надзвичайні події

В Угорщині потрапив в аварію автобус, який евакуював українців

Під Будапештом в аварію потрапив автобус, який евакуював українців додому. 8 осіб госпіталізовано, 2 у важкому стані.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Шинкарюк.

– Біля Будапешта сталося ДТП за участю автобуса, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску Тиса.

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За отриманими оперативними даними, в транспортному засобі перебувало 8 осіб. 2 громадян у важкому стані, 6 в задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу.

Нещодавно в Словаччині двоє українців загинули у масштабній ДТП. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з рейсовим автобусом на автодорозі між населеними пунктами Ружомберок – Чернова.

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