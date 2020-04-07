Змусили копати собі яму: на Полтавщині чоловіки жорстко поглумилися над жінкою

У селі Мар’янське на Полтавщині троє чоловіків побили 57-річну жінку та змусили її компати собі яму на кладовищі. Свою жертву зловмисники присипали землею, але вона змогла вибратися з пастки.

У хворої діагностовано перелом кісток носа, множинні забої та гематоми голови, а ще гостра черепна травма і струс головного мозку.

Все почалося, коли жінка завітала до подруги, як раптом у хату забігли троє: два брати, сусіди Ніни Іванівни, та їхній родич. Схопили жінку та почали бити. Жертва періодично непритомніла, її обливали водою і продовжували знущання.

Потім чоловіки витягли свою жертву з будинку і під покровом ночі відвезли на кладовище, дали їй в руки лопату і змусили копати собі яму. Потім чоловіки кинули туди жінку і присипали її землею.

Читайте: За кросівки і 20 грн: у Житомирі підлітки зарізали 18-річного хлопця

А самі тим часом сховалися у кущах і спостерігали, як перелякана жінка намагається вибратися з ями та втекти.

Нападники запевняють, що жінка начебто крала у них картоплю та квасолю, а ще вона причетна до зникнення їхньої вівчарки.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 296 частиною 2 хуліганство, агресорам загрожує до п’яти років тюрми.

Нагадаємо, на Львівщині вбили закохану пару підлітків, яких змушували продавати наркотики. Могилу для дітей вбивці підготували заздалегідь. Спочатку в глухий ліс принесли знаряддя вбивства, а потім заманили сюди хлопця з дівчиною.

Зловмисники битами забили дітей до смерті, а тіла скинули в яму, полили бензином і підпалили.