ДТП зі швидкою у Харкові: троє загиблих і четверо постраждалих

На кільцевій дорозі у Харкові 10 квітня близько 22.00 сталася смертельна ДТП, у якій загинули троє людей, ще чотирьох госпіталізовано.

Поліція на місті події попередньо встановила, що автомобіль Daewoo Sens, який рухався зі сторони вулиці Олександра Зубарєва в напрямку проспекта Гагаріна, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі швидкою допомогою.

Внаслідок аварії 27-річна водій та 33-річний пасажир Daewoo Sens, а також 55-річний водій швидкої загинули на місці.

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Постраждали у ДТП 33-річний пацієнт, два санітари – 48 та 38 років, а також 40-річний фельдшер швидкої. Усі госпіталізовано.

Правоохоронці оглядають місце автопригоди та встановлюють всі обставини.