PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

ДТП зі швидкою у Харкові: троє загиблих і четверо постраждалих

На кільцевій дорозі у Харкові 10 квітня близько 22.00 сталася смертельна ДТП, у якій загинули троє людей, ще чотирьох госпіталізовано.

Поліція на місті події попередньо встановила, що автомобіль Daewoo Sens, який рухався зі сторони вулиці Олександра Зубарєва в напрямку проспекта Гагаріна, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі швидкою допомогою.

Внаслідок аварії 27-річна водій та 33-річний пасажир Daewoo Sens, а також 55-річний водій швидкої загинули на місці.

Читайте: Блогер Павло Петель загинув у ДТП під Москвою

Постраждали у ДТП 33-річний пацієнт, два санітари – 48 та 38 років, а також 40-річний фельдшер швидкої. Усі госпіталізовано.

Правоохоронці оглядають місце автопригоди та встановлюють всі обставини.

  • ДТП зі швидкою у Харкові
  • ДТП зі швидкою у Харкові
  • ДТП зі швидкою у Харкові
  • ДТП зі швидкою у Харкові
  • ДТП зі швидкою у Харкові
  • ДТП зі швидкою у Харкові
ДТП зі швидкою у Харкові: троє загиблих і четверо постраждалих / 3 фотографии

Нагадаємо, під Будапештом в аварію потрапив автобус, який евакуював українців додому.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка