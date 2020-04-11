На кільцевій дорозі у Харкові 10 квітня близько 22.00 сталася смертельна ДТП, у якій загинули троє людей, ще чотирьох госпіталізовано.
Поліція на місті події попередньо встановила, що автомобіль Daewoo Sens, який рухався зі сторони вулиці Олександра Зубарєва в напрямку проспекта Гагаріна, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі швидкою допомогою.
Внаслідок аварії 27-річна водій та 33-річний пасажир Daewoo Sens, а також 55-річний водій швидкої загинули на місці.
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Постраждали у ДТП 33-річний пацієнт, два санітари – 48 та 38 років, а також 40-річний фельдшер швидкої. Усі госпіталізовано.
Правоохоронці оглядають місце автопригоди та встановлюють всі обставини.
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ДТП зі швидкою у Харкові: троє загиблих і четверо постраждалих / 3 фотографии
Нагадаємо, під Будапештом в аварію потрапив автобус, який евакуював українців додому.
Джерело: Нацполіція
Фото: НацполіціяТеги: ДТП, Харків, Харківська областьЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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