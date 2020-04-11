У Чорнобилі тиждень гасять пожежі у трьох лісництвах

Станом на ранок 11 квітня у Чорнобильській зоні підрозділи ДСНС продовжують гасіння пожеж на території трьох лісництв – Корогодського, Котовського та Денисовецького.

Наразі там спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками.

До ліквідації пожеж залучено 312 осіб та 83 одиниц техніки, зокрема три літаки та три вертольоти ДСНС, якими 10 квітня здійснено 96 скидів 240 т води.

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Водночас аадіаційний фон у Києві та області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися.