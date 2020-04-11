У Запоріжжі о 12.40 у триповерховому житловому будинку на вулиці Павлокічкаській обвалився перший поверх.
Зокрема, як встановили рятувальники, сталося руйнування конструкції будинку на першому поверсі у нежитловому приміщенні з подальшим обрушенням у підвал.
Ніхто не постраждав, проте існує загроза обвалення другого та третього поверхів. З небезпечної зони евакуювали 15 людей, ще близько 40 – вийшли самостійно.
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Також перекрили газ – задля уникнення вибуху.
На місці події перебувають співробітники поліції та представники органів місцевої влади.
Причина руйнування встановлюється, вирішується питання щодо забезпечення мешканців будинку тимчасовим житлом.
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У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку, усіх мешканців евакуювали / 3 фотографии
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 367 ККУ – Службова недбалість.
Наразі встановлюється коло осіб, які допустили аварію у житловому будинку.
Днями у центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку. Це пам’ятка архітектури другої половини ХІХ століття – триповерховий будинок Шестовської та Новомиргородської московської біржової артілі.
Джерело: ДСНС
Фото: ДСНСТеги: Запоріжжя, Обвал будинкуЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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