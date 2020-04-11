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Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку, усіх мешканців евакуювали

У Запоріжжі о 12.40 у триповерховому житловому будинку на вулиці Павлокічкаській обвалився перший поверх.

Зокрема, як встановили рятувальники, сталося руйнування конструкції будинку на першому поверсі у нежитловому приміщенні з подальшим обрушенням у підвал.

Ніхто не постраждав, проте існує загроза обвалення другого та третього поверхів. З небезпечної зони евакуювали 15 людей, ще близько 40 – вийшли самостійно.

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Також перекрили газ – задля уникнення вибуху.

На місці події перебувають співробітники поліції та представники органів місцевої влади.

Причина руйнування встановлюється, вирішується питання щодо забезпечення мешканців будинку тимчасовим житлом.

  • У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку
  • У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку
  • У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку
  • У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку
  • У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку
  • У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку
У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку, усіх мешканців евакуювали / 3 фотографии

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 367 ККУ – Службова недбалість.

Наразі встановлюється коло осіб, які допустили аварію у житловому будинку.

Днями у центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку. Це пам’ятка архітектури другої половини ХІХ століття – триповерховий будинок Шестовської та Новомиргородської московської біржової артілі.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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