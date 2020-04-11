У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку, усіх мешканців евакуювали

У Запоріжжі о 12.40 у триповерховому житловому будинку на вулиці Павлокічкаській обвалився перший поверх.

Зокрема, як встановили рятувальники, сталося руйнування конструкції будинку на першому поверсі у нежитловому приміщенні з подальшим обрушенням у підвал.

Ніхто не постраждав, проте існує загроза обвалення другого та третього поверхів. З небезпечної зони евакуювали 15 людей, ще близько 40 – вийшли самостійно.

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Також перекрили газ – задля уникнення вибуху.

На місці події перебувають співробітники поліції та представники органів місцевої влади.

Причина руйнування встановлюється, вирішується питання щодо забезпечення мешканців будинку тимчасовим житлом.