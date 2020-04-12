У пожежі на Кіровоградщині загинули троє дітей

У селі Костомарівка (Кіровоградська область) у результаті пожежі загинули троє дітей 2019, 2017 та 2015 років народження.

Загоряння виникло у житловому будинку площею 24 м². Рятувальники знайшли загиблих дітей у одній з кімнат.

Пожежу загасили, обставини смерті дітей та причину займання з’ясовують фахівці.

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