У селі Костомарівка (Кіровоградська область) у результаті пожежі загинули троє дітей 2019, 2017 та 2015 років народження.
Загоряння виникло у житловому будинку площею 24 м². Рятувальники знайшли загиблих дітей у одній з кімнат.
Пожежу загасили, обставини смерті дітей та причину займання з’ясовують фахівці.
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У пожежі на Кіровоградщині загинули троє дітей / 4 фотографии
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Раніше Факти ICTV писали про пожежу у Павлограді Дніпропетровської області.
Тоді у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку у вогні знайшли тіла двох жінок.
Джерело: ДСНС
Фото: ДСНСТеги: Діти, Кіровоградська область, ПожежаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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