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Факти / Надзвичайні події

У пожежі на Кіровоградщині загинули троє дітей

У селі Костомарівка (Кіровоградська область) у результаті пожежі загинули троє дітей 2019, 2017 та 2015 років народження.

Загоряння виникло у житловому будинку площею 24 м². Рятувальники знайшли загиблих дітей у одній з кімнат.

Пожежу загасили, обставини смерті дітей та причину займання з’ясовують фахівці.

У пожежі на Кіровоградщині загинули троє дітей / 4 фотографии

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Раніше Факти ICTV писали про пожежу у Павлограді Дніпропетровської області.

Тоді у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку у вогні знайшли тіла двох жінок.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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