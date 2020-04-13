Пожежа у Чорнобильській зоні дісталася Прип’яті, до ЧАЕС лишилося кілька кілометрів

13 квітня сталася пожежа на території Рудого лісу, де близько 202 км кв дерев, прилеглих до Чорнобильської АЕС.

Пожежа в Чорнобильській зоні розпочалася 4 квітня, її досі не можуть погасити. Вогонь вже впритул підійшов до міста Прип’ять і Чорнобильської АЕС.

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За словами члена громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження, директора Chornobyl Tour та Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, ситуація критична, адже наразі вогонь рухається за напрямком вітру – до ЧАЕС.

– Зараз вогонь дістався Прип’яті та знаходиться у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів Підлісний, де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС, – сказав Ємельяненко.

Також з’явилося відео, де горить найрадіоактивніше місце в зоні відчуження – Рудий ліс.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження рятувальники вже десятий день поспіль гасять пожежі.