Чорнобильська зона у вогні: відео з дрона

З полудня 4 квітня рятувальники продовжують гасити пожежу у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. До ліквідації пожежі залучили 379 людей та 100 одиниць техніки. Зокрема, воду скидають з трьох літаків та двох вертольотів.

Вогонь досі є на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Горить трав’яний настил, очерет та лісова підстилка.

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Раніше у МВС заявили, що радіаційний фон на Чорнобильській АЕС, у зоні відчуження і за її межами у зв’язку з лісовими пожежами не змінився.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав фото сховища ядерного палива, щоб “стало менше паніки, істерії та фейків навколо пожежі в Чорнобильській зоні“, що не припиняється з 4 квітня.

За фактом виникнення пожежі поліція відкрила два кримінальні провадження.