На Київщині пенсіонер підпалив суху траву і сам загинув від полум’я

Щороку навесні новинні стрічки рясніють сповіщеннями про лісові пожежі, які виникнули унаслідок підпалу сухої трави.

На Житомирщині хтось підпалив траву, унаслідок чого загорілося все село – від будинків нічого не залишилося.

На Сумщині підпалили комиші біля озер, через що згоріли машини рибалок. На Київщині у селі Великі Солтанівці також “просто” запалили траву, але наслідки були летальні.

Невеличке полум’я вітер за лічені секунди розніс на кілька десятків метрів. Пожежа розгорілася до небачених масштабів. Гасити вогонь спершу кинулися самі селяни, бо стихія підібралася вже надто близько до їхніх будинків.

Розпалив вогонь місцевий 71-річний пенсіонер, який сам загинув у тому вогні. Його дружина прохала не палити буряни біля дому, однак чоловік до сходу сонця вирішив підпалити сухе листя і траву.

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Коли дружина прокинулася, то довкола уже все було у вогні і її чоловік, надихавшись димом, помер.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив додаткові 100 млн грн на ліквідацію пожежі в зоні відчуження ЧАЕС та наслідків надзвичайних ситуацій.

Кошти виділено Міністерству внутрішніх справ, які будуть направлені Державній службі з надзвичайних ситуацій.