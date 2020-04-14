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Факти / Надзвичайні події

У Києві біля станції метро Харківська масштабна пожежа

У Києві масштабна пожежа на електростанції, що на Харківському масиві.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій у Києві кажуть, що спалахнула підстанція ДТЕК Київські електромережі.

– Наші бійці уже гасять загоряння на підстанції, – кажуть у рятувальній службі Києва.

Читайте: Пожежа в Чорнобильській зоні: перекопують ліс біля Прип’яті, щоб зупинити вогонь

Як писали Факти ICTV, рятувальники ДСНС продовжують боротися з вогнем у зоні відчуження в Київській області.

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