У Києві біля станції метро Харківська масштабна пожежа

У Києві масштабна пожежа на електростанції, що на Харківському масиві.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій у Києві кажуть, що спалахнула підстанція ДТЕК Київські електромережі.
– Наші бійці уже гасять загоряння на підстанції, – кажуть у рятувальній службі Києва.
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Як писали Факти ICTV, рятувальники ДСНС продовжують боротися з вогнем у зоні відчуження в Київській області.
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