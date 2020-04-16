На тлі суспільного емоційного напруження через ситуацію довкола коронавірусу скористатися людськими почуттями виявилось простіше простого.

Аферисти озброїлися всіма можливими схемами і пішли в наступ.

Схема перша

Схема номер один – злочинці мчать на псевдо-допомогу. Дзвінок у двері – і ви зустрічаєтеся віч-на-віч із так званими представниками відомих соцслужб.

Вони запропонують довірливим людям вакцину від коронавірусу, грошову допомогу від уряду чи доставку продуктів і ліків додому. І – аби заповнити заявку – проберуться-таки у ваше помешкання. Щонайменше – обманути і обкрасти, щонайбільше – напасти й покалічити.

Схема друга

Небезпека ховається не лише за дверима, а навіть у вашому телефоні. Тривожні дзвінки, дезінфомація і просто психологічний тероризм – ось те, чим маніпулюють телефонні шахраї задля отримання ваших грошей.

З того боку слухавки – залякують і тиснуть, виманюючи від кількасот до кількох тисяч або навіть десятків тисяч гривень.

Варто лише повідомити, що ваш родич – хворий на коронавірус, і ви ладні віддати усе, що маєте, задля його лікування. Зазвичай – так і не переконавшись, чи справді він занедужав!

Схема третя

Готуйтеся до дзвінків та СМС із вимогами оплатити штраф – за порушення вами чи вашим родичем режиму самоізоляції. Частіше тероризують літніх людей. Накажуть погасити штраф, не виходячи з дому, і – нададуть реквізити для оплати.

Схема четверта

І куди ж у період, коли світ кишить інфекцією, без дезінфекції? Такі пропозиції – теж на будь-який смак і колір!

Подібні послуги так званого професійного знезараження – незаконні. До того ж, чим саме оброблятимуть оселю – невідомо. І не виключення, що така дезінфекція може обернутися небезпекою, куди БІЛЬШОЮ за вірус.

Схема п’ята

Грошова псевдо-благодійна допомога у боротьбі з коронавірусом – теж уже під злочинною парасолькою. Аферисти розсилають листи – начебто, з реквізитами офіційних організацій, і просять пожертвувати гроші. Але якою б важкою не була ситуація в країні, офіційні компанії виманювати кошти в звичайних людей – не будуть.

А як вже хочеться допомогти комусь – знайдіть у мережі благодійні фонди, почитайте відгуки, історію існування і переконайтеся в тому, що організації точно можна довіряти.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня в Україні виявили 4 161 хворого на коронавірус. За добу кількість нових випадків збільшилась на 397 осіб.