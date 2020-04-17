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Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині під час горіння трави вогонь перекинувся на житлові будинки

Через загоряння сухої трави у Житомирській області вогонь перекинувся на село Новосілка. В результаті пожежі пошкоджено і знищено вісім будівель населеного пункту.

– Поблизу села Новосілка Радомишльського району виникло загорання сухої трави та лісової підстилки з подальшим поширенням вогню на будівлі та споруди, – розповіли в прес-службі ДСНС.

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В результаті пожежі вогнем знищено та пошкоджено вісім будівель, з них три житлових і п’ять нежитлових будинків.

На цей момент ліквідація пожежі триває.

Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині пенсіонер підпалив суху траву і сам загинув від полум’я. Його дружина прохала не палити бур’яни біля дому, однак чоловік до сходу сонця вирішив підпалити сухе листя і траву.

Коли дружина прокинулася, то довкола уже все було у вогні і її чоловік, надихавшись димом, помер.

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