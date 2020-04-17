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Факти / Надзвичайні події

Вогонь від лісу відбили: у Голосіївському парку гасять окремі джерела займання

В Національному природному парку Голосіївський у Києві сталася пожежа 16 квітня, проте окремі джерела займання рятувальники продовжують гасити досі.

За словами журналіста Фактів ICTV з місця події, вогонь вдалося відбити від лісу, проте залишаються місця, де досі тліє вогонь.

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Через сильні пориви вітру полум’я частково поширилося на житлову зону, в результаті чого в 4 домогосподарствах постраждали паркани. Постраждалих та загиблих немає.

Нагадаємо, близько 13.00 16 квітня у Нацпарку Голосіївський сталася пожежа.  Причиною загоряння в парку вважають підпал сухої трави.

Внаслідок події постраждала не лише рослинність парку, а й багато тварин. Зокрема, працівники опублікували фото обгорілого бобра, який прийшов до людей, а згодом помер.

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