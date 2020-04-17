Пожежа у Києві: на Харківському горить ресторан

У Києві на Позняках згорів ресторан Нова Земля на вулиці Ревуцького 4.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у себе на Facebook.

– Серйозна пожежа в Києві на Ревуцького: горить ресторан Нова Земля, – пишуть у групі.

Під час події біля будівлі знаходився охоронець який і повідомив про пожежу.

Читайте: На Житомирщині під час горіння трави вогонь перекинувся на житлові будинки

Нагадаємо, в Національному природному парку Голосіївський у Києві сталася пожежа 16 квітня, проте окремі джерела займання рятувальники продовжують гасити досі.