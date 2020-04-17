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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Києві: на Харківському горить ресторан

У Києві на Позняках згорів ресторан Нова Земля на вулиці Ревуцького 4.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у себе на Facebook.

– Серйозна пожежа в Києві на Ревуцького: горить ресторан Нова Земля, – пишуть у групі.

Під час події біля будівлі знаходився охоронець який і повідомив про пожежу.

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Нагадаємо, в Національному природному парку Голосіївський у Києві сталася пожежа 16 квітня, проте окремі джерела займання рятувальники продовжують гасити досі.

Джерело: ДТП.kiev.ua

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