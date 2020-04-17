ТЕС під Києвом працювала на радіоактивній деревині з Чорнобильської зони

Поліція Київської області розслідує забруднення повітря та земель в Іванківському районі. Одне з ТОВ купувало радіоактивну деревину із Чорнобильської зони, яку використовувала теплоелектростанція як паливо.

Слідче управління поліції області відкрило провадження за ч. 1 ст. 241 ККУ – Забруднення атмосферного повітря.

Посадовців Іванківської ТЕС підозрюють у порушення нормативно-правових актів та законів Про відходи, Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, Про охорону навколишнього природного середовища.

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На місці правоохоронці спільно з представниками інших відомств вилучили зразки сировини, промислових відходів та ґрунту для проведення експертизи.

За її результатами ухвалять об’єктивне рішення. Слідство триває.









