PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі розстріляли з рушниці молоду пару – дівчина померла на місці

У Кривому Розі чоловік вистрілив в молоду пару і зник. Швидку допомогу викликали сусіди.

Чоловік зі зброї, імовірно дробовика, вистрілив у хлопця і дівчину. 25-річна дівчина померла на місці, а 26-річного хлопця медики намагалися реанімувати прямо на місці події.

Читайте: Здавав квартири в оренду: на Київщині розстріляли чоловіка

У місті шукають стрілка, він зник на автомобілі Mazda 6 чорного кольору.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кривому Розі чоловік зарізав свою коханку та розчленував, а її кінцівки підсмажив заради їжі.

Джерело: Первый Городской

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка