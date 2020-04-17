У Кривому Розі розстріляли з рушниці молоду пару – дівчина померла на місці

У Кривому Розі чоловік вистрілив в молоду пару і зник. Швидку допомогу викликали сусіди.

Чоловік зі зброї, імовірно дробовика, вистрілив у хлопця і дівчину. 25-річна дівчина померла на місці, а 26-річного хлопця медики намагалися реанімувати прямо на місці події.

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У місті шукають стрілка, він зник на автомобілі Mazda 6 чорного кольору.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кривому Розі чоловік зарізав свою коханку та розчленував, а її кінцівки підсмажив заради їжі.

Джерело: Первый Городской