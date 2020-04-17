У РФ підліток переніс дату теракту в школі через карантин

У Красноярську (Росія) 14-річний підліток переніс дату теракту у школі через перехід навчальних закладів на дистанційний формат.

Хлопця вже затримали правоохоронці. У нього вилучили обріз мисливської рушниці з патронами, ймовірно, саморобні вибухові пристрої, а також засоби зв’язку та особисті щоденники, що містять інформацію про злочин.

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Напад він готував протягом чотирьох місяців.

Підліток розповів, що спочатку він планував теракт на 19-20 квітня.

Раніше Факти ICTV писали, що у Росії чоловік розстріляв компанію молодих людей, які голосно поводили себе під вікнами його квартири.

У результаті стрілянини загинули п’ятеро осіб.