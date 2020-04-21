Біля Беніну пірати напали на судно Tommi Ritscher і захопили українця – МЗС

Напад на судно Tommi Ritscher, IMO 9656137, яке прямувало під прапором Португалії, стався 20 квітня поблизу берегів африканської держави Бенін, про що стало відомо посольству України у ФРН.

За словами директора Департаменту консульської служби МЗС Сергія Погорельцева, після нападу пірати захопили у полон одного українця з числа членів екіпажу судна, але цю інформацію ще мають підтвердити бенінські компетентні органи на запит посольства України в Нігерії, яке відповідає за Бенін.

Окрім того, дипломат наголосив, що генконсульство України в Гамбурзі встановило контакт з оператором судна – Transeste Schiffahrt Gmbh (Німеччина) – для з’ясування обставин.

Читайте: Нігерійські пірати захопили у заручники українців

– Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС, – сказав Погорельцев.

Нагадаємо, два місяці тому біля берегів Нігерії пірати напали на судно під прапором Ліберії та викрали 10 членів екіпажу судна, серед яких був українець.