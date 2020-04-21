У Києві поліцейські встановили причетність чоловіка до вчинення понад 40 злочинів сексуального характеру щодо неповнолітніх.

Загалом жертвами кривдника стали дев’ятеро дівчат віком від 9 до 16 років.

У листопаді минулого року працівники Подільського управління поліції спільно з Департаментом кіберполіції викрили 41-річного киянина, який розбещував 10-річну дівчинку.

За інформацією начальника Подільського управління поліції Павла Василенка, згодом правоохоронці встановили ще 8 неповнолітніх потерпілих, над якими підозрюваний вчиняв насильство.

– Правопорушник діяв за однією схемою: через інтернет знаходив малолітніх, з якими налагоджував дружні стосунки, а через деякий час поступово розпочинав розмови на сексуальні теми. Окрім цього, чоловік надсилав зображення порнографічного характеру та у відповідь просив дівчат надсилати свої особисті та відверті фото. З деякими із них він домовлявся про зустріч неподалік від їхніх домівок, під час яких цілував їх та вчиняв інші розпусні дії.







Понад 40 злочинів: у Києві затримали чоловіка, який розбещував 9-річних дівчат / 2 фотографии

Читайте: Хотів зґвалтувати: у Києві педофіл вирвав дитину із рук матері

Слідчі оголосили фігуранту про підозру у вчиненні 43 епізодів злочинів.

Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Раніше суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 84 тис. грн, чим підозрюваний і скористався.