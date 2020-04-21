У лісосмузі Києва виявлені людські останки

20 квітня в Києві перехожі, які вигулювали собаку в лісосмузі, виявили людські останки.

Про знахідку чоловік повідомив чергову частину Подільського управління поліції.

За його словами, останки знаходилися в лісі неподалік від проспекту Георгія Гонгадзе.

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На місці події правоохоронці виявили кістки, а при подальшому огляді території знайшли останки тіла чоловіка, закопані в мішку в землі.

Виявлене направлено на судово-медичну експертизу, поліцейські встановлюють особу загиблого.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше у Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг на березі річки місцевий житель виявив мішок з трупом.

Фото: dtp.kiev.ua