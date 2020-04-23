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Факти / Надзвичайні події

У ”ДНР” заявляють про першу смерть від коронавірусу

У так званій ДНР заявили, що зафіксували перший летальний результат від зараження коронавірусом.

Терористи повідомляють, що 60-річний пацієнт потрапив у “заклад охорони здоров’я” нібито вже у важкому стані з діагнозом пневмонія.

Окупаційна влада повідомляє, що у пацієнта взяли біоматеріал для дослідження.

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В “ДНР” кажуть, що на території псевдореспубліки виявлено 67 випадків зараження коронавірусом, двоє хворих видужали.

Нагадаємо, на окупованій частині Донеччини ”адміністрація ДНР” із 27 березня ввела так звані заходи боротьби із Covid-19.

Джерело: так зване МОЗ ДНР

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