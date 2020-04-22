У лікарні під Києвом пацієнтка ногою зламала щелепу медсестрі

У Фастівській районній лікарні жінка вдарила ногою в обличчя медсестру і зламала їй щелепу.

Місцеву жительку привезла швидка в лікарню з підозрою на отруєння спиртним. Все сталося, коли медик надавала допомогу жінці.

Після того, як медсесетра зробила жінці укол вона накинулася на неї. А коли медик впала, тоді пацієнтка і вдарила її ногою в обличчя, зламавши щелепу.

– Вдарила ногою ось так сюди… Внаслідок чого у мене перелом нижньої щелепи. Я відлетіла і вдарилася головою об стінку, – сказав потерпіла.

Читайте: Дивом вижив: у Києві однорічний хлопчик провалився у відкритий люк

Коли приїхали поліцейські жінка накинулася і на них.

– Ця медсестра була задіяна в лікування хворого на коронавірус, у нас був такий інкубований лежав на ШВЛ. Вона показала себе професійно, смілива гідна людина, – сказав керівник Фастівської районної лікарні Андрій Герцун.

33-річна Ірина, яка напала на медсестру, заявила, що перебувала під впливом медикаментів.

– Чому так сталося? Це були наслідки медикаментів, які вони мені вкололи. Алергічна реакція на медикаменти, я була в несвідомості, без свідомості взагалі лежала, – сказала вона.

Медики наполягають на кримінальній відповідальності нападниці.

До слова, у Сумах відкрили кримінальне провадження проти медпрацівників за неналежне виконання професійних обов’язків. У приймальному відділенні обласної лікарні 20 квітня померла 79-річна жінка, у якої була висока температура і цукровий діабет.