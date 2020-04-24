Вночі в Одесі сталася пожежа господарської будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря.

Інформація про пожежу надійшла 24 квітня о 00.40 до служби порятунку 101. До місця виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи.

О 2.45 рятувальники локалізували пожежу, а о 3.41 – ліквідували на площі 480 кв. м.

Вогнем знищено господарську будівлю, дрова, сіно та лакофарбові матеріали в тарі. У той же час рятувальники попередили поширення вогню на сусідні споруди.

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Загиблих і постраждалих немає.

В Одеській єпархії повідомили, що причиною пожежі, за попередньою версією, став умисний підпал. Згоріло господарське приміщення площею 1 500 кв. м.

За словами свідків, невідомий кинув пляшки із запальною сумішшю під монастирські машини Toyota Hiace і ВАЗ-2107.

Загоряння вдалося відразу загасити силами насельників монастиря за допомогою вогнегасників. В цей само час почалася пожежа в господарському приміщенні.

Насельники викликали пожежну охорону. На місце прибула оперативно-слідча група Національної поліції і ДСНС.

У процесі ліквідації пожежі, допомагаючи співробітникам ДСНС зламав ногу насельник Успенського чоловічого монастиря архімандрит Володимир (Якименко), якого з місця події госпіталізувала швидка допомога.























Пожежа в чоловічому монастирі УПЦ МП в Одесі: свідки повідомляють про підпал / 6 фотографий

До слова, раніше в Україні сталися сильні пожежі в Київській та Житомирській областях. За словами експертів, вони були вчинені умисно.