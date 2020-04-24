В Одеській області на двох дітей впали бетонні плити

В Одеській області у селі Сичавка на двох хлопчиків віком 9 і 12 років впали бетонні плити.

Діти отримали травми різного ступеня тяжкості, їх у важкому стані доставили до лікарні.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що це сталося, коли брати гралися на недобудові неподалік свого дому.

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Старший хлопчик виліз на бетонні плити, вони обвалилися і затисли його, зачепивши ще й молодшого, який стояв унизу.

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