PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Одеській області на двох дітей впали бетонні плити

В Одеській області у селі Сичавка на двох хлопчиків віком 9 і 12 років впали бетонні плити.

Діти отримали травми різного ступеня тяжкості, їх у важкому стані доставили до лікарні.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що це сталося, коли брати гралися на недобудові неподалік свого дому.

Читайте: На Одещині мати прикувала 11-річну доньку на залізний ланцюг

В Одеській області на двох дітей впали бетонні плити

Старший хлопчик виліз на бетонні плити, вони обвалилися і затисли його, зачепивши ще й молодшого, який стояв унизу.

Раніше Факти ICTV писали, що у пожежі на Кіровоградщині загинули троє дітей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка