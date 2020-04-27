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Факти / Lifestyle / Інтернет

Особисті дані клієнтів Приватбанку продають в мережі за $50 – ЗМІ

У месенджері Telegram з’явилася база даних українців, ймовірно, вкрадена у Приватбанку.

Telegram-боти за гроші шукали та передавали ПІБ користувача, дату народження, серію і номер паспорта, прописку та ІПН.

За $50 боти видавали 10 даних клієнтів. За 50 запитів потрібно було заплатити $100, а за двісті – $200.

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Особисті дані клієнтів Приватбанку продають в мережі за $50 - ЗМІ

Користувачі соціальних мереж припускають, що причиною зливу інформації стала крадіжка бази ПриватБанку.

Особисті дані клієнтів Приватбанку продають в мережі за $50 - ЗМІ

У Приваті заявили Фактам ICTV, що вже звернулися до екіберполіції.

– Ми подали заяву в кіберполіцію. Поки невідомі джерела даних шахраїв, ми сподіваємося з’ясувати їх за допомогою правоохоронців, – кажуть у Приватбанку.

Нагадаємо, 24 квітня у користувачів Приват24 виникали труднощі під час проведення платежів у мобільному додатку та на сайті.

Джерелоain.ua

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