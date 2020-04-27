На Дніпрі поблизу заповідного урочища Жовнінські острови, що на території Черкаської області, ще увечері 25 квітня перекинувся металевий човен з чотирма рибалками.

Один із них зміг самостійно дістатися берега та повідомити у поліцію.

Пошуки трьох зниклих безвісти чоловіків тривали протягом 26 квітня, вночі їх зупинили, а зранку 27 квітня відновили.

Рятувальникам вдалося о 11.30 знайти тіла двох рибалок, а пошуки третього чоловіка тривають.

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До пошуково-рятувальних робіт додатково залучено 10 осіб та човни від Водолазно-рятувальної служби Полтавської обласної ради та Градизької рятувально-водолазної служби селищної ради.











Під Черкасами перекинувся човен: тіла двох рибалок знайшли, третього шукають / 3 фотографии

Нагадаємо, 28 лютого у Київській області зникли двоє рибалок, які ловили рибу в акваторії Київського водосховища. Поблизу села Страхолісся Іванівського району вони вийшли на човні Прогрес.