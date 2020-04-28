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Агітатори поширюють фейки про коронавірус на замовлення спецслужб РФ – СБУ

На поширенні фейків про Covid-19 СБУ викрила вже 241 агітатора, заблокувала понад 2 тис. інтернет-спільнот з удиторією майже 900 тис. користувачів.

Встановлено також, що 11 агітаторів у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому та Конотопі діяли за завданням російських спецслужб.

Проти них відкрито кримінальні провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України).

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Також складено понад 100 адмінпротоколів за поширення неправдивих чуток, які можуть спричинити паніку або порушення громадського порядку.

Раніше Європейська служба зовнішніх дій повідомила, що Росія та Китай просувають конспірологічні теорії про коронавірус, що можуть вплинути на громадське здоров’я та безпеку.

Джерело: СБУ

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