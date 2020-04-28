PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Андрій Бурлака. Bellingcat ідентифікував ще одного причетного до трагедії МН17

Генерал-полковник ФСБ РФ Андрій Бурлака причетний до збиття в 2014 році над Донбасом літака авіакомпанії Малайзійські авіалінії.

Про це свідчить розслідування спілки незалежних журналістів Bellingcat.

У листопаді 2019 року Спільна слідча група (JIT) оприлюднила 23 телефонні перехоплення за кілька днів до того, як був збитий літак.

– Це свідчить про тісну участь російських чиновників в заохоченні та фінансуванні війни на Донбасі, а також у наданні прямої військової підтримки бойовикам.  Тепер ми можемо оголосити, що наша слідча група змогла ідентифікувати особу одного з фігурантів телефонної розмови на псевдо Володимир Іванович як генерал-полковника ФСБ РФ Андрія Івановича Бурлака, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Суд у справі катастрофи MH17: кого судять і в чому звинувачують

Bellingcat стверджує, що генерал-полковник Бурлака є начальником оперативного штабу прикордонної служби ФСБ. Він перебував на цій же посаді, коли був збитий MH17.

Андрій Бурлака. Bellingcat ідентифікував ще одного причетного до трагедії МН17

Бурлака курирував координацію військових вантажів між Москвою і нібито незалежними бойовиками Донбасу.

Андрій Бурлака. Bellingcat ідентифікував ще одного причетного до трагедії МН17

Дзвінки, опубліковані слідчою групою, свідчать, що Бурлака був посередником між лідерами бойовиків так званої ДНР під час падіння MH17 в липні 2014 року.

В іншій розмові між бойовиками-сепаратистами один чоловік відзначає, що Бурлака – хлопець з ФСБ, який базується в Ростові і був обраний міністром оборони Росії Сергієм Шойгу для координації допомоги від російських військових.

Нагадаємо, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який займався розслідуванням справи МН17, з 1 квітня 2020 року пішов з посади генпрокурора. Замість цього він очолив поліцію Роттердама.

Джерело: Bellingcat

Фото: Bellingcat

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка