Андрій Бурлака. Bellingcat ідентифікував ще одного причетного до трагедії МН17

Генерал-полковник ФСБ РФ Андрій Бурлака причетний до збиття в 2014 році над Донбасом літака авіакомпанії Малайзійські авіалінії.

Про це свідчить розслідування спілки незалежних журналістів Bellingcat.

У листопаді 2019 року Спільна слідча група (JIT) оприлюднила 23 телефонні перехоплення за кілька днів до того, як був збитий літак.

– Це свідчить про тісну участь російських чиновників в заохоченні та фінансуванні війни на Донбасі, а також у наданні прямої військової підтримки бойовикам. Тепер ми можемо оголосити, що наша слідча група змогла ідентифікувати особу одного з фігурантів телефонної розмови на псевдо Володимир Іванович як генерал-полковника ФСБ РФ Андрія Івановича Бурлака, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Суд у справі катастрофи MH17: кого судять і в чому звинувачують

Bellingcat стверджує, що генерал-полковник Бурлака є начальником оперативного штабу прикордонної служби ФСБ. Він перебував на цій же посаді, коли був збитий MH17.

Бурлака курирував координацію військових вантажів між Москвою і нібито незалежними бойовиками Донбасу.

Дзвінки, опубліковані слідчою групою, свідчать, що Бурлака був посередником між лідерами бойовиків так званої ДНР під час падіння MH17 в липні 2014 року.

В іншій розмові між бойовиками-сепаратистами один чоловік відзначає, що Бурлака – хлопець з ФСБ, який базується в Ростові і був обраний міністром оборони Росії Сергієм Шойгу для координації допомоги від російських військових.

Нагадаємо, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який займався розслідуванням справи МН17, з 1 квітня 2020 року пішов з посади генпрокурора. Замість цього він очолив поліцію Роттердама.

Джерело: Bellingcat

Фото: Bellingcat