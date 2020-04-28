У Києві на Дніпрі знайшли застреленого чоловіка – тіло лежало у човні

В Оболонському районі Києва знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови.
Про це пишуть ЗМІ із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Загиблого з вогнепальним пораненням голови знайшли у гумовому човні на Дніпрі.
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На вигляд чоловіку було до 50 років.
У прес-службі Нацполіції Києва зазначили, що прокоментують події згодом, коли буть відомі деталі справи.
Раніше Факти ICTV писали, що у Дарницькому районі столиці у багатоповерхівці близько 1.00 пролунав вибух. В результаті чого постраждали чоловік та жінка. Вибух пролунав внаслідок необережного поводження з гранатою.