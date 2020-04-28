PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У київській багатоповерхівці пролунав вибух: постраждало подружжя

У Дарницькому районі столиці у багатоповерхівці близько 1.00 пролунав вибух.

– На місці події правоохоронці виявили 29-річних чоловіка та жінку з тілесними ушкодженнями різного ступеня. Потерпілого було госпіталізовано, а його дружині медичні працівники надали допомогу на місці, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Києві.

Вибух пролунав внаслідок необережного поводження з гранатою.

Читайте: У Харкові вибухнув банкомат, поліція з’ясовує причини

– Ввечері на сходовому майданчику будинку постраждалий разом з двома знайомими вживав алкогольні напої. Під час відпочинку він вирішив продемонструвати гранату та виніс з квартири бойовий припас. Чоловіки напідпитку почали бавитися небезпечним предметом, та в якусь мить граната залишилися без чеки, – додали у поліції.

Решта чоловіків встигли розбігтися, проте у цей момент з квартири вийшла дружина потерпілого.

Поліцейські встановлюють модифікацію бойового припасу та його походження.

  • У київській багатоповерхівці пролунав вибух: постраждало подружжя
  • У київській багатоповерхівці пролунав вибух: постраждало подружжя
  • У київській багатоповерхівці пролунав вибух: постраждало подружжя
  • У київській багатоповерхівці пролунав вибух: постраждало подружжя
У київській багатоповерхівці пролунав вибух: постраждало подружжя / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у  Львові поліцейські встановлюють обставини загибелі від вибуху невідомого предмета 43-річного чоловіка на території однієї з лікарень міста.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка