У Дарницькому районі столиці у багатоповерхівці близько 1.00 пролунав вибух.

– На місці події правоохоронці виявили 29-річних чоловіка та жінку з тілесними ушкодженнями різного ступеня. Потерпілого було госпіталізовано, а його дружині медичні працівники надали допомогу на місці, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Києві.

Вибух пролунав внаслідок необережного поводження з гранатою.

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– Ввечері на сходовому майданчику будинку постраждалий разом з двома знайомими вживав алкогольні напої. Під час відпочинку він вирішив продемонструвати гранату та виніс з квартири бойовий припас. Чоловіки напідпитку почали бавитися небезпечним предметом, та в якусь мить граната залишилися без чеки, – додали у поліції.

Решта чоловіків встигли розбігтися, проте у цей момент з квартири вийшла дружина потерпілого.

Поліцейські встановлюють модифікацію бойового припасу та його походження.







У київській багатоповерхівці пролунав вибух: постраждало подружжя / 2 фотографии

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