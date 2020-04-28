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Факти / Надзвичайні події

У пожежі на Миколаївщині загинули двоє чоловіків

У місті Первомайськ Миколаївської області під час гасіння пожежі в приватному будинку вогнеборці виявили тіла двох чоловіків.

Про пожежу рятувальників повідомили сусіди, вони ж розповіли, що в приміщенні можуть перебувати люди.

– Під час оперативної розвідки в різних кімнатах виявлені тіла двох чоловіків, за попередніми даними 1960 і 1978 р.н. Рятувальниками о 10.00 пожежа площею 30 кв. м локалізована, 10.36 – ліквідовано, – повідомила прес-служба ДСНС у Миколаївській області.

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За попередніми даними, причиною пожежі могла стати необережність під час куріння.

  • У пожежі на Миколаївщині загинули двоє чоловіків
  • У пожежі на Миколаївщині загинули двоє чоловіків
  • У пожежі на Миколаївщині загинули двоє чоловіків
  • У пожежі на Миколаївщині загинули двоє чоловіків
  • У пожежі на Миколаївщині загинули двоє чоловіків
  • У пожежі на Миколаївщині загинули двоє чоловіків
  • У пожежі на Миколаївщині загинули двоє чоловіків
  • У пожежі на Миколаївщині загинули двоє чоловіків
У пожежі на Миколаївщині загинули двоє чоловіків / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що вночі в Одесі сталася пожежа господарської будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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