У місті Первомайськ Миколаївської області під час гасіння пожежі в приватному будинку вогнеборці виявили тіла двох чоловіків.

Про пожежу рятувальників повідомили сусіди, вони ж розповіли, що в приміщенні можуть перебувати люди.

– Під час оперативної розвідки в різних кімнатах виявлені тіла двох чоловіків, за попередніми даними 1960 і 1978 р.н. Рятувальниками о 10.00 пожежа площею 30 кв. м локалізована, 10.36 – ліквідовано, – повідомила прес-служба ДСНС у Миколаївській області.

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За попередніми даними, причиною пожежі могла стати необережність під час куріння.















У пожежі на Миколаївщині загинули двоє чоловіків / 4 фотографии

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