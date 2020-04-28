Викрадення людей, пограбування та насилля: в Іспанії затримали злочинця з України

Поліція Іспанії затримала злочинця з України Олександра Золотухіна, якого розшукував Інтерпол за запитом української влади.

Співробітники Національної поліції Іспанії заарештували Золотухіна в Барселоні.

Ордер на його розшук та арешт був виданий правоохоронними органами України за вандалізм, викрадення людей, пограбування із застосуванням насильства і залякування, викрадення транспортних засобів та приналежність до злочинного угруповання.

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Так, у 2016 році разом з десятьма співучасниками Золотухін брав участь у викраденні ведучого одного з українських телевізійних каналів. Через місяць злочинець напав на спортивний клуб, завдав тяжких тілесних ушкоджень двом людям і значної шкоди клубу. Його також звинувачують у пограбуванні жінки.

Тепер справу Золотухіна передадуть у Національну судову палату Іспанії. Буде вирішуватися питання про його екстрадицію на батьківщину.

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