PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Зв’язали та били: на Одещині невідомі влаштували розбій у будинку підприємця

У місті Татарбунари Одеської області невідомі зловмисники скоїли розбійний напад на будинок підприємця.

Двоє чоловіків у масках увірвалися до приватного будинку, в якому проживає підприємець зі своєю дружиною. Зловмисники зв’язали подружжя (обидва – 1965 року народження).

– Побивши чоловіка і жінку, погрожуючи вбивством і тортурами, злочинці вимагали гроші,  розповів співробітник поліції.

Грабіжники викрали 2 тис. та 150 тис. грн) та втекли.

Читайте: На Київщині син розрубав матері голову сокирою на очах у свідків

Чоловік отримав струсу мозку і рубану рану голови, його госпіталізували.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові двоє підозрюваних у вбивстві 25-річної жінки, обгорілий труп якої був захований в колекторі, зізналися в причетності до ще одного злочину.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка