Зв’язали та били: на Одещині невідомі влаштували розбій у будинку підприємця

У місті Татарбунари Одеської області невідомі зловмисники скоїли розбійний напад на будинок підприємця.

Двоє чоловіків у масках увірвалися до приватного будинку, в якому проживає підприємець зі своєю дружиною. Зловмисники зв’язали подружжя (обидва – 1965 року народження).

– Побивши чоловіка і жінку, погрожуючи вбивством і тортурами, злочинці вимагали гроші, – розповів співробітник поліції.

Грабіжники викрали 2 тис. та 150 тис. грн) та втекли.

Читайте: На Київщині син розрубав матері голову сокирою на очах у свідків

Чоловік отримав струсу мозку і рубану рану голови, його госпіталізували.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові двоє підозрюваних у вбивстві 25-річної жінки, обгорілий труп якої був захований в колекторі, зізналися в причетності до ще одного злочину.