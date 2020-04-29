На Балі знайшли мертвими двох українців

В Індонезії на острові Балі 29 квітня виявили тіла подружжя з України.

Вони проживали у районі Кедонганан Бадунг у квартирі, де їх знайшли напередодні ввечері.

У поліцію повідомили сусіди, помітивши, що українці довго не виходять на вулицю.

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В якості запобіжного заходу поліція обприскала тіла дезінфікуючими засобами та евакуювала їх за протоколами коронавірусу.

Тіла української пари доставили в лікарню Санглах. Ймовірні імена померлих повідомили у чаті українських туристів на Балі – Андрій Сусленко (54 роки) і Тетяна М’єнчинська (52 роки).

Раніше ми розповідали, що евакуація українців з-за кордону триває у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.