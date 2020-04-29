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Факти / Надзвичайні події

Під Кабміном поліція напала на журналіста та зламала йому техніку

29 квітня на журналіста Hromadske Богдана Кутєпова під час виконання службових обов’язків під стінами Кабміну напала поліція. Кореспондент вів прямий ефір, транслюючи акцію протестів підприємців, які виступали проти карантину, та зайшов на газон.

Як повідомляють у Hromadske, до журналіста підійшли кілька поліцейських та попросили залишити територію. Коли медійник відмовився, його назвали клоуном та почали погрожувати. Після ігнорування зауваження правоохоронці зламали стабілізатор, який утримував камеру, через що прямий ефір довелося перервати.

Кореспонденти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.

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Як повідомили у поліціє Києва, наразі встановлюються усі обставини інциденту, на місці події працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 29 квітня під стінами Кабміну зібралися підприємці, які вимагали скасувати карантинні заходи.

Джерела: Нацполіція, Hromadske, Богдан Кутєпов

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