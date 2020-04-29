Під Кабміном поліція напала на журналіста та зламала йому техніку

29 квітня на журналіста Hromadske Богдана Кутєпова під час виконання службових обов’язків під стінами Кабміну напала поліція. Кореспондент вів прямий ефір, транслюючи акцію протестів підприємців, які виступали проти карантину, та зайшов на газон.

Як повідомляють у Hromadske, до журналіста підійшли кілька поліцейських та попросили залишити територію. Коли медійник відмовився, його назвали клоуном та почали погрожувати. Після ігнорування зауваження правоохоронці зламали стабілізатор, який утримував камеру, через що прямий ефір довелося перервати.

Кореспонденти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.

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Як повідомили у поліціє Києва, наразі встановлюються усі обставини інциденту, на місці події працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Поліція побила нашого журналіста Богдана Кутєпова та зламала його техніку під час прямого етеру під Кабінетом міністрів. На нього напали, бо він «стояв на зеленій зоні» pic.twitter.com/qk0HC2WJyr — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

Нагадаємо, раніше ми писали, що 29 квітня під стінами Кабміну зібралися підприємці, які вимагали скасувати карантинні заходи.

Джерела: Нацполіція, Hromadske, Богдан Кутєпов