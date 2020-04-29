Продавали неіснуючі маски: у Києві СБУ штурмом взяла квартиру банди шахраїв

Служба безпеки України затримала двох шахраїв, які продавали маски та респіратори, яких насправді у них не було.

двоє мешканців Києва та Бахмута розміщували в мережі оголошення про продаж засобів індивідуального захисту за значно нижчими цінами ніж у торговельних мережах.

Обов’язковою умовою доставки товару була стовідсоткова передоплата. Отримавши гроші, зловмисники видаляли інформацію та блокували мобільні номери.

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Для надання угодам легального вигляду, учасники групи використовували дані діючих комерційних структур, але зі зміненими реквізитами для оплати.

За оперативною інформацію, з кінця березня шахраї встигли збагатитись на більше ніж 2 млн грн.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, у Кропивницькому СБУ блокували реалізацію за кордон партії захисних протиепідемічних засобів, експорт яких заборонений Кабміном.

Відео: СБУ