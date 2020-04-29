Вміст токсичних речовин у повітрі Києва за останній тиждень в рази перевищував норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

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Найбільші концентрації:

пилу – в 1,3-2,1 раза на просп. Перемоги і Оболонському, вул. Олександра Довженка, Каунаській, Бессарабській і Деміївській пл.;

діоксиду сірки – в 2,5-2,9 раза на просп. Перемоги, вул. Олександра Довженка, інженера Бородіна, Деміївській і Бессарабській пл. В 1,9-2,4 раза – на всіх постах міста, окрім просп. Науки, 37 (на метеомайданчиках обсерваторії);

оксиду вуглецю – в 1,1 раза на просп. Перемоги;

діоксиду азоту – в 11 раз на вул. інженера Бородіна; в 9,2-9,7 раза – на Деміївській пл., просп. Перемоги, вул. Каунаській; в 5,0-6,5 раза на Бессарабській пл. і просп. Оболонському; в 3,7-4,9 раза – на всіх постах міста, окрім просп. Науки;

формальдегіду – в 3,0-3,5 раза на вул. Олександра Довженка, Попудренка, Бессарабської пл. та просп Перемоги; в 1,7-2,9 раза – на інших постах міста.

У порівнянні з попереднім тижнем вміст діоксиду азоту в повітрі міста підвищився, а пилу значно знизився.

Протягом тижня спостерігалося поступове зниження концентрацій всіх домішок у повітрі міста.

Факти ICTV уже розповідали, чому забруднюється повітря у Києві, і яка ситуація зараз.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського