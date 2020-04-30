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Факти / Надзвичайні події

Двох росіян засудили за спробу вбивства українського розвідника

Громадян Росії Олексія Комарічева та Тимура Дзортова засудили за підрив автомобіля українського розвідника Кирила Буданова.

Їм призначено покарання у виді 7 та 8 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що 4 квітня 2019 року у Києві, засуджені спробували закласти під припаркований автомобіль співробітника української розвідки вибуховий пристрій. Проте вибухівка здетонувала в момент встановлення.

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Засуджені виконували завдання спецслужб країни-агресора Росії.

Один з виконавців злочину раніше проходив службу в особистій охороні голови Республіки Інгушетія. В Україну вони приїхали з підробленими паспортами громадян Киргистану.

Слідство встановило, що до замаху причетний співробітник Департаменту захисту економіки Національної поліції, що передав російським диверсантам інформацію про автомобіль розвідника.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова.

Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Джерело: Офіс генпрокурора

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