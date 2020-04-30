У Чорнобильській зоні рятувальники досі продовжують гасити осередки тління.

Пожежі у лісових масивах зони відчуження станом на 30 квітня 7.00 локалізовано.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Підрозділами ДСНС надається допомога Державному агентству України з управління зоною відчуження у гасінні окремих осередків тління торф’яників, пеньків, залишків деревини.

До гасіння залучено 207 осіб та 64 одиниць техніки, з них від ДСНС 149 осіб особового складу та 34 одиниці техніки.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково один шляхопрокладач ЗСУ.

Радіаційний фон у Києві, Київській області та у Чорнобильській зоні у межах природних фонових значень.

Раніше Факти ICTV писали, що рятувальники змогли локалізувати лісову пожежу поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка.