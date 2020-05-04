Додаткових сил Нацгвардії у Черкасах немає – поліція

Нацгвардія та поліція кожного дня залучаються до патрулювання Черкас під час карантину з 16.00 до 22.00 – це звичайна практика, наголосив начальник поліції Черкаської області Віталій Куратченко.

– Щотижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань. Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає. На відео, яке розповсюджується в мережі, одне авто, – сказав він.

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Нагадаємо, ввечері 3 травня радник мера Черкас Станіслав Коломієць повідомив, що на вулицях з’явилася Нацгвардія та військова техніка.

Раніше виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.

Після цього президент Володимир Зеленський попередив мера Черкас Анатолія Бондаренка та очільників українських міст про відповідальність за дострокове послаблення карантину.

А поліція відкрила проти Бондаренка кримінальне провадження.