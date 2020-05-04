У Кривому Розі в лісосмузі знайшли немовля в коробці

У Кривому Розі Дніпропетровської області в лісосмузі жінка знайшла немовля.

Про це повідомили в прес-службі Криворізького відділу поліції.

Новонароджений лежав у картонній коробці.

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На місці інциденту працювали поліцейські та карета швидкої допомоги. Хлопчик народився 3 травня, його життю і здоров’ю нічого не загрожує. Малюка доставили у Криворізький перинатальний центр.

Раніше Факти ICTV писали, що в одній з квартир селища Слобожанське в Дніпропетровській області медики виявили труп 2-річної дитини.