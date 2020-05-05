Читала думки доньки: батько обезголовленої дівчинки розповів про її матір

У селищі Подвірки на Харківщині похоронили 13-річну Христину Пьянову, яку жорстоко вбили та обезголовили 30 квітня.

За версією слідства це зробила її власна матір.

Похорон пройшов на кладовищі в Подвірках. Проводити школярку в останню путь прийшли сусіди, а також друзі та вчителі Христини.

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Батько вбитої Віталій Пономаренко розповів, що стосунки з її матір’ю в нього так і не склалися. Він прожив з нею менше року – Тетяна виганяла його з дому чотири рази.

– Останній раз, коли я був з дитиною, Тетяна сказала, що доньку бачить наскрізь. Мовляв, мене обдурити неможливо, я в очі дивлюся і бачу, хто чим дихає. Розповідала, що було якесь свято, вона прокинулася – і вже знала, про що дитина думає. Христина захотіла шоколадку і морозиво. Так вона вранці встала і купила, а дочка здивувалася, – згадав Віталій.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали жінку, яка йшла оголена містом з пакетом, в ньому знаходилася людська голова.

Джерело: newsroom

Фото: newsroom