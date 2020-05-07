Голова чоловіка у Дніпрі: поліція просить допомогти у встановленні особи

Поліція Києва звертається з проханням про допомогу у встановленні особи чоловіка, голову якого ще 1 лютого виловив у затоці Собаче гирло на Оболоні місцевий рибалка.

Тоді правоохоронці виявили ще деякі фрагменти тіла. ДНК-експертиза показала, що вони належать одній людині.

У поліції зробили портрет загиблого, який можливо допоможе у встановленні особи.

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Його прикмети: на вигляд 60-70 років, зріст 153-160 см, обличчя овальне, волосся коротке пряме світле з сивиною та лобним облисінням, виступаюче підборіддя.

У разі, якщо хтось упізнав чоловіка, прохання повідомити за номерами: (093) 494-11-94, (067) 976-39-20 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, 1 лютого в Оболонському районі Києва рибалки виловили пакет з людською головою усередині.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.